Мейвезер выиграл $ 250 тыс. на ставках за четыре дня

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший в «Инстаграм» похвастался выигрышами в букмекерской конторе.
Судя по скрин-шотам, в период с 19 по 22 января боксёр выиграл в общей сложности порядка $ 250 тыс. по ставкам на матчи NCAA (студенческий баскетбол), НБА и НФЛ.
Самый крупный выигрыш ($ 90 909) пришёлся на матч «Тулейн» — «Цинциннати» в студенческой баскетбольной лиге. Мейвезер поставил $ 100 тыс. с коэффициентом 1.909 на победу «Цинциннати» с форой (-16,5). Встреча завершилась со счётом 78:61 в пользу «Цинциннати».
Были ли у него проигранные ставки, боксёр не сообщил.
Флойд Мейвезер-младший известен своим пристрастием к беттингу. Суммы его ставок могут достигать нескольких миллионов долларов.