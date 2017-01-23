Победа Трампа на выборах президента США обошлась Paddy Power Betfair в € 6,8 млн

Букмекерская компания Paddy Power Betfair объяснила низкие финансовые показатели за четвёртый квартал 2016 года невыгодными для букмекеров результатами европейских футбольных матчей, а также сенсационной победой Дональда Трампа на выборах президента США.
По расчётам оператора, он потерял £ 40 млн (€ 46,5 млн) на европейских футбольных матчах, а триумф Трампа обошёлся ему в £ 5 млн (€ 6,8 млн), информирует Sbcnews.
Ожидается, что прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации букмекера за 2016 год составит £ 390-405 млн.