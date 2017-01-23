Комиссия по азартным играм Шотландии провела рейд по игорным операторам Фолкерка

Комиссия по азартным играм в ходе совместной операции с полицией Шотландии изучила работу букмекерских контор в Фолкерке, информирует Sbcnews.
Комиссия по азартным играм разработала специальную памятку, призванную помочь полицейским при проведении проверок букмекерских компаний и ППС, имеющих лицензию на игорную деятельность, а также для повышения осведомлённости среди сотрудников БК о рисках при возможных преступлениях.
Накануне в казахстанском Атырау предложили закрыть все букмекерские конторы.