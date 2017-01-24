Букмекеры: «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова победит «Оттаву» в матче НХЛ

25 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз» (за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов). Начало — в 3:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.26. Шансы «Оттавы» оценены в 2.87, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.86.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.75, а на победу «Сенаторз» — за 2.10 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.08, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.76.