25 игорных операторов продолжают работать в Чехии без лицензии

Некоторые игорные операторы продолжают вести деятельность в Чехии без наличия лицензии, несмотря на запрет нового законодательства страны.
По расчетам экспертов, на данный момент около 25 операторов продолжают работать в Чехии, не имея соответствующей лицензии, информирует igamingbusiness.
Согласно законопроекту, принятому властями Чехии в апреле 2016 года, налог на игровых автоматах увеличится с 28 до 35 процентов, в то время как все спортивные ставки будут облагаться налогом 23 процента. Все нелегальные сайты будут блокироваться. Данные меры вызвали негодование не только представителей игорного бизнеса, но и хакеров, которые в ответ начали атаки на правительственные сайты Чехии.