Эксперты считают «Реал» аутсайдером в паре с «Сельтой» после поражения в Мадриде

25 января во 2-м матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся «Реал» и «Сельта». Начало — в 23:15 мск. В первой игре мадридцы уступили дома со счётом 1:2.Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на победу гостей в основное время матча за. Шансы «Сельты» на победу оценены коэффициентом. Поставить на ничью можно заПо мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за, а на ТМ 2,5 гола — заКоэффициент на проход «Реала» —, а на проход «Сельты» —