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Эксперты считают «Реал» аутсайдером в паре с «Сельтой» после поражения в Мадриде

25 января 2017, среда. 13:00. Ставки
25 января во 2-м матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся «Реал» и «Сельта». Начало — в 23:15 мск. В первой игре мадридцы уступили дома со счётом 1:2.

Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на победу гостей в основное время матча за 1.71. Шансы «Сельты» на победу оценены коэффициентом 4.55. Поставить на ничью можно за 4.24.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.47, а на ТМ 2,5 гола — за 2.52 (см. все коэффициенты на матч)

Коэффициент на проход «Реала» — 2.00, а на проход «Сельты» — 1.78.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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