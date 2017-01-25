Эксперты считают «Реал» аутсайдером в паре с «Сельтой» после поражения в Мадриде

25 января во 2-м матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся «Реал» и «Сельта». Начало — в 23:15 мск. В первой игре мадридцы уступили дома со счётом 1:2.
Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на победу гостей в основное время матча за 1.71. Шансы «Сельты» на победу оценены коэффициентом 4.55. Поставить на ничью можно за 4.24.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.47, а на ТМ 2,5 гола — за 2.52 (см. все коэффициенты на матч)
Коэффициент на проход «Реала» — 2.00, а на проход «Сельты» — 1.78.