Google заблокировал 1,7 млрд объявлений за 2016 год

За 2016 год Google заблокировал 1,7 млрд объявлений, нарушающих политику рекламной системы корпорации. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2015 года, когда таких объявлений было 780 млн.Директор по продуктам Google Скотт Спенсер отметил, что около 17 млн из заблокированных объявлений были связанны с азартными играми и давались без надлежащего разрешения со стороны регулирующих органов в странах, где они работают.Также Google заблокировал около 80 млн объявлений за «обман, ввод в заблуждение и шокирующий контент», отмечает Сalvinayre.