Федерер и С. Уильямс — фавориты Australian Open у букмекеров

26 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису стартует полуфинальный этап.
У мужчин за выход в финал Роджер Федерер сыграет со Станисласом Вавринкой, а Рафаэль Надаль с Григором Димитровым.
Женские полуфинальные пары сложились следующим образом: Мирьяна Лучич-Барони — Серена Уильямс и Коко Вандевеге — Винус Уильямс.
Аналитики букмекерских контор в мужской части турнира считают фаворитом Рафаэля Надаля. Коэффициент на трофей испанца — 2.51. Следом идёт Роджер Федерер — 2.71. Замыкает тройку Станислас Вавринка — 3.88. Болгарин Димитров, по мнению экспертов, имеет худшие шансы на победу из всей четвёрки. Они котируются за 6.60 (см. все коэффициенты).
У женщин победы ждут от Серены Уильямс (1.39). Если Australian Open выиграет Коко Вандевеге, сыграет ставка с коэффициентом 5.10. Победа Винус Уильямс котируется за 8.70. Поверившие в успех Мирьяны Лучич-Барони могут увеличить свою ставку в 14 раз.