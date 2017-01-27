Букмекерскую контору в Москве ограбили на 202 тыс. рублей

В Москве в ночь на 27 января произошло ограбление: преступники в масках ворвались в отделение букмекерской конторы и похитили 202 тыс. рублей, сообщает РИАМО.Представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице сообщил агентству, что 26 января в 03:20 на службу 02 поступило сообщение от кассира букмекерской конторы о разбойном нападении по адресу: улица Земляной Вал, дом 4, строение 1.«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 03:15 в помещение букмекерской конторы, расположенной по вышеуказанному адресу, ворвались трое неизвестных в медицинских масках, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, открыто похитили принадлежащие ООО 201,8 тысячи рублей, скрылись», — рассказал представитель МВД.По адресу Земляной Вал, дом 4, строение 1 в Москве располагается отделение БК «Фонбет».