Ещё три американских штата хотят узаконить ставки на спорт

Ещё три штата присоединились к обращению Нью-Джерси узаконить ставки на спорт в США, информирует igamingbusiness.Законопроекты Нью-Йорка и Южной Каролины предусматривают внесение поправок в конституции штатов, в то время как в Мичигане хотят провести референдум и предоставить гражданам решить вопрос о возможной легализации отрасли.Около пяти месяцев назад Третий окружной апелляционный суд США отменил план Нью-Джерси, в соответствии с которым ставки на спорт можно было бы делать в Казино Атлантик-Сити и на государственных ипподромах.В октябре власти Нью-Джерси обратились в Верховный суд США. Месяц спустя инициативу поддержали Западная Виргиния, Аризона, Луизиана, Миссисипи и Висконсин.