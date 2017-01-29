Ladbrokes закроет шесть пунктов приёмов ставок на ипподромах в Великобритании

Британская букмекерская компания Ladbrokes закроет шесть пунктов приёмов ставок на ипподромах, управляемых Arena Racing Company (ARC) в Великобритании.Букмекер должен закрыть свои ППС в Донкастере, Лингфилде, Саутвэлле, Виндзоре, Вулвергемптоне и Вустере. Решение ARC продиктовано сотрудничеством букмекера с беттинг-каналом The Racing Partnership (TRP). TRP подал судебный иск против Ladbrokes и других букмекеров из-за обвинений в распространении данных. Претензии были предъявлены Ladbrokes и ещё четырём операторам, информирует Сalvinayre.