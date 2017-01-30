Букмекеры назвали фавориток теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге

30 января тремя матчами стартовал теннисный турнир в Санкт-Петербурге. Букмекеры скорректировали линию на победительницу турнира WTA.
Лучшие шансы на трофей, согласно котировкам, имеет Симона Халеп. На успех румынки предлагается поставить за 3.50 (см. все коэффициенты).
Второй в списке потенциальных победительниц идёт россиянка Светлана Кузнецова (5.50), также в число основных претенденток входят американка Винус Уильямс (5.70) и словачка Доминика Цибулкова (6.00).
Поставить на Екатерину Макарову можно за 13.0, а на Дарью Касаткину — за 15.0.