Гибралтарское подразделение William Hill будет сотрудничать с Yggdrasil

Разработчик программного обеспечения Yggdrasil Gaming подписал договор с гибралтарским подразделением букмекерской компании William Hill, информирует Sbcnews.
С 30 января William Hill получит доступ к полному набору слотов от Yggdrasil для своего гибралтарского подразделения. В портфолио будут присутствовать самые популярные игровые автоматы разработчика: Joker Millions, Vikings Go Berzerk и Big Blox.
Это четвёртая по счёту сделка для офиса Yggdrasil в Гибралтаре, лицензию регулятора компания получила в июне 2016 года.