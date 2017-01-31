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Сэвидж: «Ливерпулю» в матче с «Челси» будет не до тактики, жду настоящей битвы

31 января 2017, вторник. 13:00. Ставки
Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси». Встреча состоится 31 января, начало — в 23:00 мск.

Ставка: ТБ 2 гола, ТБ 3 карточки и ТБ 9 угловых за 5.00 (см. все коэффициенты на матч).

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«Ситуация предельно проста: если «Ливерпуль» реально хочет бороться за титул, он обязан побеждать, потому что и так отстаёт от «Челси» на 10 очков. На «Энфилде» мерсисайдцы точно не будут играть от защиты — в таком положении, когда нужна только победа, тактика уходит на второй план. Жду настоящей битвы и более-менее открытого футбола», — сказал Сэвидж.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Челси Робби Сэвидж Бесплатные прогнозы
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