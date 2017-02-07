Топ-клубы АПЛ могут получить по £ 10 млн за рекламу на правом рукаве футболок

Английская Премьер-лига по примеру испанской Примеры, французской Лиги 1 и китайской Суперлиги разрешит рекламу на рукаве игровых футболок со следующего сезона.
По прогнозам экспертов, топ-клубы АПЛ получат около £ 10 млн (€ 11,6 млн) за размещение логотипа на правом рукаве футболок игроков, отмечает Sbcnews.
Поскольку почти все клубы АПЛ имеют спонсорские соглашения с различными операторами азартных игр, ожидается, что гэмблинг-компании будут одними из главных заказчиков рекламы на рукаве игровых футболок.