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175 лет назад 2016
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Топ-клубы АПЛ могут получить по £ 10 млн за рекламу на правом рукаве футболок

7 февраля 2017, вторник. 16:29. Ставки
Английская Премьер-лига по примеру испанской Примеры, французской Лиги 1 и китайской Суперлиги разрешит рекламу на рукаве игровых футболок со следующего сезона.

По прогнозам экспертов, топ-клубы АПЛ получат около £ 10 млн (€ 11,6 млн) за размещение логотипа на правом рукаве футболок игроков, отмечает Sbcnews.

Поскольку почти все клубы АПЛ имеют спонсорские соглашения с различными операторами азартных игр, ожидается, что гэмблинг-компании будут одними из главных заказчиков рекламы на рукаве игровых футболок.
Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
Теги
АПЛ Игорный бизнес
Новости. Ставки
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