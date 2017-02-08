Букмекеры неоднозначно отнеслись к идее АПЛ разрешить рекламу на рукаве футболок

Букмекерские компании неоднозначно отнеслись к инициативе АПЛ разрешить рекламу на рукаве игровых футболок со следующего сезона. По прогнозам экспертов, топ-клубы АПЛ получат около £ 10 млн (€ 11,6 млн) за размещение логотипа на правом рукаве футболок игроков.
Пиар-менеджер Betway Алан Элджер в интервью Sbcnews отметил, что подобный вариант будет интересен компаниям, которые хотят увидеть отдачу от сотрудничества с клубами АПЛ в виде не бросающегося в глаза логотипа. Элджер добавил, что для его компании приоритетом останется реклама на лицевой стороне футболки.
Руководитель спонсорских проектов William Hill Тони Кенни сказал, что его компании неинтересен данный вариант, поскольку он дорог, но при этом покроет слишком маленькую площадь на игровой футболке и рискует остаться незамеченным.