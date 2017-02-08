«Лига Ставок»: россияне верят в очередной рекорд от Конюхова

8 февраля известный путешественник Фёдор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло вылетели на тепловом аэростате с аэродрома Южный в Рыбинске Ярославской области. Они предпримут попытку продержаться в воздухе более 50 часов 38 минут, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелёта.
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает сделать ставку на то, получится ли у Конюхова установить очередной рекорд. Сейчас коэффициент на победу российского путешественника составляет 2.00. Поставить против Конюхова предлагается за 1.72.
«БК «Лига Ставок» — первая букмекерская компания в мире, которая ещё в прошлом году стала активно поддерживать все начинания путешественника. Принимая ставки на полёт Федора Конюхова, мы хотим поддержать нашего знаменитого соотечественника и привлечь внимание широкой общественности к его беспрецедентным экспериментам. Так, в июле 2016 года мы принимали ставки на кругосветный полет Федора Конюхова, было принято более 1000 ставок. Текущий полёт в сравнении с кругосветкой не столь резонансный, для установления мирового рекорда путешественнику нужно продержаться в воздухе 51 час.
Тем не менее всего за один день было принято около 100 ставок. Что интересно, все игроки (100%) верят в то, что воздухоплаватель установит абсолютный мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате. Причём они могут неплохо заработать на положительном исходе – изначально на победу Конюхова давался коэффициент 7.00», — сообщили «Чемпионату» в «Лиге Ставок».
Вы можете получить бесплатную ставку в размере 500 рублей на попытку установить рекорд Фёдором Конюховым.