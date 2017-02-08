Букмекеры: на ЧМ по биатлону Россия завоюет не больше одной золотой медали

9 февраля в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону.
Аналитики букмекерских контор оценили шансы биатлонистов сборной России на медали. Так, судя по котировкам, россияне не смогут одержать на турнире больше одной победы.
На тотал больше 0,5 золотой награды для сборной России можно поставить за 1.45. А вот ТБ 1,5 золота котируется уже 3.20 (см. все коэффициенты).
Предлагают эксперты и индивидуальную роспись на итоги турнира. У мужчин явным фаворитом является француз Мартен Фуркад. Букмекеры считают, что на ЧМ только в личных гонках (без учёта эстафет) лидер сборной Франции одержит минимум две победы. На ТБ 1,5 золотой медали для младшего Фуркада предлагают ставить за 1.45. ТМ котируется за 2.75.
Шансы Антона Шипулина хотя бы раз победить на предстоящем чемпионате мира (без учёта эстафетных гонок) оцениваются коэффициентом 3.50.
У женщин букмекеры верят в лидера Кубка мира Лауру Дальмайер. Согласно котировкам, сомнений в том, что немецкая биатлонистка минимум раз победит в индивидуальных стартах, практически нет (1.35). За 3.00 можно поставить на то, что Дальмайер выиграет две гонки из четырёх личных.