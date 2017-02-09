Жителей Новосибирска обяжут отчитываться в налоговой о букмекерских выигрышах

Жителей Новосибирска, являющихся клиентами букмекерских контор, обязали до мая представить декларацию о доходах. Постановление касается игроков, получавших выигрыши.
«Необходимо задекларировать доходы тем, кто получил выигрыши в лотереях, от букмекерских контор, от тотализаторов», — приводят «Вести Новосибирск» слова заместителя начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадия Климова.
«Если декларация в установленные сроки представлена не будет, то налоговые органы отправят требование о представлении декларации. Если её представят после 2 мая, то физические лица будут привлечены к ответственности и заплатят штраф 5% от суммы налога, подлежащего оплате по этой декларации за каждый полный или неполный месяц её непредставления. Но оговорюсь — сумма штрафа не может быть больше 30% от суммы налога и быть менее 1 тысячи рублей», — добавил Климов.