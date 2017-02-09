Доход рынка азартных игр в Швеции за 2016 год вырос на 3%

Регулятор рынка азартных игр Швеции опубликовал финансовый отчёт за 2016 год. Общий доход отрасли увеличился на 3% и составил $ 1,93 млрд.
При этом рост доходов иностранных операторов, работающих в Швеции, существенно опережает аналогичные показатели местных букмекеров: доходы зарубежных компаний увеличились в среднем на 16% и составили около $ 600 млн, информирует Сalvinayre.
Доход государственной монополии Svenska Spel упал на 3%, достигнув отметки в $ 250 млн.
Месяц назад стало известно, что игорные компании были одними из главных заказчиков рекламы в Швеции в 2016 году.