Аналитики: сборная России выиграет у Финляндии в матче Евротура

9 февраля в матче Евротура сыграют сборные России и Финляндии. Начало — в 19:30 мск.Букмекеры отдают преимущество России и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы Финляндии оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу финнов с учётом ОТ и буллитов можно сделать за, а на победу россиян — заПо мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —