Аналитики: сборная России выиграет у Финляндии в матче Евротура

9 февраля в матче Евротура сыграют сборные России и Финляндии. Начало — в 19:30 мск.
Букмекеры отдают преимущество России и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.86. Шансы Финляндии оценены в 3.28, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.60 (см. все коэффициенты на матч)
Ставку на победу финнов с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 2.37, а на победу россиян — за 1.52.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.66, а на ТМ 4,5 шайбы — 2.09.