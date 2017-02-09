LVC Diamond запустил первый легальный гемблинг-сайт в Венгрии

Казино LVC Diamond стало первой компанией, получившей право легально оперировать в Венгрии.После получения игорной лицензии компания открыла сайт Vegas.hu. Он содержит софт от таких разработчиков, как Microgaming, iSoftBet, Play'n'Go и Greentube. Игроки будут также иметь доступ к live-рулетке и блэкджеку.Клиенты будут иметь возможность совершать онлайн-платежи с помощью кредитных карт, предоплаченных карт, банковских переводов и электронных кошельков. Регистрация будет открыта в ближайшее время.