Букмекеры зафиксировали подозрительную активность вокруг контрольной игры «Анжи»

Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила об обнаружении ещё одной странной встречи с участием российского клуба. Речь идёт о контрольном матче между махачкалинским «Анжи» и чешской «Дуклой» (1:2), который состоялся 8 февраля.«Перед началом матча коэффициент на тотал больше 2,5 составлял 1.9. Однако спустя 20 минут (счёт был 0:0) он опустился до 1.29. К перерыву, при счёте 1:0 в пользу «Анжи», поставить на тотал можно было с коэффициентом 1.35. При этом третий гол был забит с пенальти, назначенного арбитром в добавленное время», — говорится в сообщении Federbet.