Аналитики: «Вашингтон» Овечкина продлит победную серию в матче с «Детройтом»

10 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Детройт Ред Уингз». Начало — в 3:00 мск. «Кэпиталз» выиграли 4 матча подряд.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.65. Шансы «Ред Уингз» оценены в 4.55, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.46.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.38, а на победу «Детройта» — за 3.06 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.17, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.70.