Австралийские вещатели выступили против запрета рекламы гемблинга в трансляциях

Ведущие австралийские бродкастеры раскритиковали попытки властей страны запретить рекламу букмекерских компаний во время трансляций спортивных передач.
Правительство пытается ужесточить правила в сфере онлайн-гемблинга путём наложения дополнительных ограничений на рекламу азартных игр.
Однако генеральный директор Free TV Бретт Сэвилл отметил, что во введении новых ограничений «нет никакой необходимости», и был поддержан своими коллегами, информирует Igamingbusiness.
Накануне австралийский игорный оператор Tabcorp Holding был признан виновным в незаконной рекламе.