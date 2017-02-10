Эксперты узнали, в какой стране Европы делают прогнозы с наивысшим коэффициентом

Аналитики портала Bettingexpert изучили особенности сделанных ставок на спорт в разных странах Европы. Всего на территории Старого Света за 2016 год в Интернете было сделано более миллиона прогнозов.Самыми рискующими прогнозистами стали итальянцы — средний коэффициент их прогнозов составил 3.25. В число лидеров по этому показателю вошли игроки из Германии (2.88), Франции (2.87) и Сербии (2.72).Лишь 43,4% прогнозов итальянцев оказались верными. Лучшими по этому показателю стали игроки из Швеции (51,2%) и Дании (49,7%). Эти же страны возглавили рейтинг самых осторожных: их средние коэффициенты — 2.18 и 2.15 соответственно.Самыми популярными видами спорта для прогнозов стали футбол, теннис и баскетбол.