Эксперт: в Евросоюзе свыше 3600 преступных организаций устраивают «договорняки»

Договорные матчи грозят стать ещё более серьёзной проблемой как для спорта, так и для букмекерского бизнеса. Об этом в своём выступлении на конференции ICE VOX заявил исполнительный директор игорной комиссии Олдерни (один из Нормандских островов, часть коронного владения Британской короны Гернси) Йорн Старк.
«Проблема договорных матчей в спорте не нова. Онлайн-беттинг — транснациональный бизнес, не ограниченный рамками и законодательством одной страны. Это даёт злоумышленникам, организующим договорные матчи, дополнительные возможности. Международному спорту грозит серьёзная опасность в виде договорных матчей, которые всё чаще организуются для извлечения прибыли из ставок. Организация договорных матчей стала большим и прибыльным бизнесом. Бизнесом, который является частью международной организованной преступности», — приводит слова Старка Totally Gaming.
По информации эксперта, только на территории ЕС действует свыше 3600 международных преступных организаций, занимающихся организацией договорных матчей.
Помочь в борьбе с договорными матчами помогут международные организации ESSA, объединяющие усилия букмекеров и спортивных федераций всего мира, считает Старк.
В 2016 году европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) зафиксировала 130 случаев подозрительных ставок.