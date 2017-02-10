Аналитики: «Тампа» Кучерова и Наместникова проиграет «Миннесоте» в матче НХЛ

11 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Андреем Василевским, Владиславом Наместниковым и Никитой Кучеровым. Начало — в 04:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Миннесоту» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.04. Шансы «Тампы» оценены в 3.23, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.99.
Ставку на победу «Уайлд» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.62, а на победу «Лайтнинг» — за 2.31 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.04, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.79.