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В Шотландии букмекеры принимают ставки на снег и температуру воздуха в феврале

11 февраля 2017, суббота. 13:00. Ставки
Жители области Данди в Шотландии разместили огромное количество ставок на то, что нынешний февраль станет самым холодным за всю историю метеонаблюдений.

Букмекерская компания Ladbrokes предложила всем желающим поставить с коэффициентом 3.0 на то, что этот февраль в области Данди будет самым холодным в истории. Таким же коэффициентом оценена вероятность того, что на ближайшей неделе температура опустится ниже -10 °C.

Также оператор предложил сделать ставку на выпадение снега на территории Великобритании (1.20). Эти варианты нашли большой отклик у жителей Данди, отмечает Evening Telegraph.

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Источник: Lancashire Evening Telegraph Сообщить об ошибке
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