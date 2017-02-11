В Шотландии букмекеры принимают ставки на снег и температуру воздуха в феврале

Жители области Данди в Шотландии разместили огромное количество ставок на то, что нынешний февраль станет самым холодным за всю историю метеонаблюдений.Букмекерская компания Ladbrokes предложила всем желающим поставить с коэффициентом 3.0 на то, что этот февраль в области Данди будет самым холодным в истории. Таким же коэффициентом оценена вероятность того, что на ближайшей неделе температура опустится ниже -10 °C.Также оператор предложил сделать ставку на выпадение снега на территории Великобритании (1.20). Эти варианты нашли большой отклик у жителей Данди, отмечает Evening Telegraph.