Женскую гонку преследования на ЧМ-2017 выиграет Дальмайер, считают эксперты

Аналитики букмекерских контор полагают, что женскую гонку преследования на чемпионате мира по биатлону выиграет Лаура Дальмайер. Коэффициент на победу немецкой спортсменки — 1.78.
Конкуренцию Дальмайер составит Габриэла Коукалова из Чехии (2.20).
Шансы остальных участниц представляются букмекерам минимальными. Победа француженок Мари Дорен-Абер и Анаис Шевалье котируется за 14.50 и 25.00 соответственно (см. все коэффициенты на гонку).
Сборная России в гонке преследования будет представлена Ириной Услугиной (15-й номер старта), Татьяной Акимовой (16), Ириной Старых (24) и Светланой Слепцовой (33). Победа любой из россиянок станет суперсенсацией. На Акимову можно поставить за 91.00, на Старых — за 151.00, на Услугину — за 201.00, а победа Слепцовой приумножит ставку ровно в 401 раз.
Напомним, по итогам спринта первой на старт преследования выйдет Коукалова, Дальмайер отправится в гонку через 4 секунды, Шевалье — через 25,1.
Гонка преследования на 10 км у женщин состоится в Хохфильцене 12 февраля. Начало — 12:30 мск.