Прогноз Титова на матч «Атлетико» (Мадрид) — «Сельта»: хозяева уверенно победят

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» (Мадрид) — «Сельта» в 22-м туре испанской Примеры.
Ставка: победа «Атлетико» Мадрид с форой (-1,5) мяча за 2.12 (см. все коэффициенты на матч)
«Мне очень понравился «Атлетико» в игре с «Барселоной» на выезде. Наверное, никогда «Атлетико» настолько активно не играл на «Камп Ноу». «Атлетико» прессинговал, отбирал мяч на чужой половине поля. Моментов было создано очень много. Этот матч помог мне понять, что «Барселоне» нужно очень серьёзное обновление. Летом ей нужно будет покупать новых футболистов. Два-три человека точно нужны. В обороне же тихий ужас. В нынешнем составе «Барселона» себя отчасти исчерпала.
«Сельта» всех удивила тем, что проиграла в полуфинале Кубка Испании «Алавесу». Наверное, можно говорить о небольшом спаде. Возможно, команду выбило из колеи то, что матч с «Реалом» перенесли из-за погоды. Здесь я тоже не вижу шансов для «Сельты». Вылет из Кубка Испании большое разочарование. Поэтому в предстоящем матче ставлю на победу «Атлетико» с форой (-1,5)», — считает Титов.
Встреча «Атлетико» и «Сельты» состоится 12 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде. Начало — 22:45 мск.
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