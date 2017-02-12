Эксперты: «Монреаль» Радулова и Маркова проиграет «Бостону» в матче НБА

13 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс» с Александром Радуловым, Алексеем Емелиным и Андреем Марковым. Начало — в 3:30 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Бостон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.25. Шансы «Монреаля» оценены в 2.90, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.84.
Ставку на победу «Брюинз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.73, а на победу «Канадиенс» — за 2.11 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.24, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.66.