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175 лет назад 2016
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Президент Филиппин пообещал уволить чиновников, покрывающих нелегальный гэмблинг

13 февраля 2017, понедельник. 23:00. Ставки
Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил политиков, защищающих нелегальных игорных операторов, о возможных последствиях.

Дутерте заявил, что будет увольнять чиновников, которые покрывают деятельность нелегальных игорных компаний. Источник в правительстве рассказал радиостанции dzRB Andanar, что президент готов уволить любого политика вне зависимости от должности и заслуг, если его вина будет доказана.

Ещё в декабре Дутерте объявил о своём намерении запретить азартные онлайн-игры на территории страны и на прошлой неделе подписал правительственное распоряжение, которое призвано внести ясность в положение индустрии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Игорный бизнес
Новости. Ставки
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