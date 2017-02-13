Президент Филиппин пообещал уволить чиновников, покрывающих нелегальный гэмблинг

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил политиков, защищающих нелегальных игорных операторов, о возможных последствиях.
Дутерте заявил, что будет увольнять чиновников, которые покрывают деятельность нелегальных игорных компаний. Источник в правительстве рассказал радиостанции dzRB Andanar, что президент готов уволить любого политика вне зависимости от должности и заслуг, если его вина будет доказана.
Ещё в декабре Дутерте объявил о своём намерении запретить азартные онлайн-игры на территории страны и на прошлой неделе подписал правительственное распоряжение, которое призвано внести ясность в положение индустрии.