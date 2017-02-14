«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита «зелёного дерби»

14 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск.
Букмекеры отдают преимущество «СЮ» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.25. Шансы «Ак Барса» оценены в 2.68, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.32 (см. все коэффициенты на матч)
Ставку на победу «СЮ» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.76, а на победу «Ак Барса» — за 2.03.
По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.60, а на ТМ 4,5 шайбы — 2.35.