«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита «зелёного дерби»

14 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск.Букмекеры отдают преимущество «СЮ» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за. Шансы «Ак Барса» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «СЮ» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за, а на победу «Ак Барса» — заПо мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —