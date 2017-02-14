Букмекеры: в 1/4 финала Лиги чемпионов выйдут «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд в парах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» и «Бенфика» — «Боруссия» Дортмунд.
Эксперты считают, что в следующую стадию турнира пройдут испанский и немецкий клубы. На выход «Барселоны» в четвертьфинал предлагается поставить за 1.26 (77% вероятности). Проход «ПСЖ» котируется за 4.14 (23%) (см. все коэффициенты).
Схожие расклады, согласно котировкам, и в противостоянии «Бенфики» и «Боруссии». Проход немецкого клуба оценивается коэффициентом 1.32 (73%), португальского — 3.58 (27%).
Первые матчи в этих парах состоятся сегодня, 14 февраля. В Париже «ПСЖ» сыграет с «Барселоной», в Лиссабоне «Бенфика» будет принимать «Боруссию». Оба матча начнутся в 22:45 по московскому времени.
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