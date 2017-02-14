В Брянске задержан ограбивший букмекерскую контору на 60 тыс. рублей

Сотрудники брянской полиции задержали злоумышленника, ограбившего букмекерскую контору на 60 тыс. рублей.
«Нападавший провёл несколько часов в помещении конторы – делал онлайн-ставки на спорт. В какой-то момент мужчина попросил сотрудницу организации сделать ему кофе, после чего ударил по голове предметом, похожим на пистолет, похитил находившиеся в кассе деньги и скрылся. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников уголовного розыска в течение суток был задержан 25-летний житель Дятьковского района. Часть похищенной суммы полицейским удалось изъять. По словам задержанного, стартовый пистолет, который использовался для нападения на потерпевшую, он выбросил», — сообщает сайт Управления МВД России по Брянской области.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.