Букмекеры убеждены, что Роналду забьёт «Наполи» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Наполи». Начало — в 22:45 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на победу хозяев за 1.58. Шансы «Наполи» на победу оценены коэффициентом 5.46. Поставить на ничью можно за 4.44.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.55, а на ТМ 2,5 гола — за 2.41 (см. все коэффициенты на матч).
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.66. Также аналитики убеждены, что Криштиану Роналду забьёт хотя бы один мяч (1.70).