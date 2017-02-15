Депутат: за перевод средств нелегальным игорным сайтам нужно сурово наказывать

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (представитель фракции ЛДПР) поддерживал законопроект Минфина РФ, предусматривающий запрет банкам и платёжным агентам под угрозой наказания переводить на счета нелегальных букмекеров деньги россиян.
«Деятельность игорных заведений в России вне специальных игорных зон запрещена уже больше 10 лет, и совершенно правильно, что государство взялось за интернет-казино, для которых не существует ни границ, ни закона. Очевидно, что меры, которые сегодня может предпринять Роскомнадзор, явно недостаточны: как только блокируется один сайт, открывается другой. За перевод средств на счета фигурантов этого списка должно следовать суровое наказание. Только таким образом мы сможем помочь уберечь семейные финансовые ресурсы в ситуациях, когда кто-то из членов семьи пытается мгновенно разбогатеть с помощью казино», — приводит слова Савельева сайт ЛДПР.
В начале недели стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила упомянутый законопроект Минфина РФ.
В частности, офшорные букмекеры согласно документу будут включены в специальные чёрные списки — их будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Чёрные списки будут публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платёжных агентов. Перевести деньги компаниям и лицам из чёрного списка операторов онлайн-казино нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков: согласно законопроекту каждый оператор платёжной системы (это Visa, MasterCard, Western Union и т. д. — всего 43 наименования, как следует из реестра Центробанка) должен будет установить на такие операции специальный код, который укажет, что получатели перевода нелегально организуют и проводят азартные игры.