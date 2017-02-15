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Sun Bets заключил однодневный контракт с клубом пятого дивизиона Англии

15 февраля 2017, среда. 19:15. Ставки
Британский букмекер Sun Bets объявил о подписании спонсорского соглашения с клубом «Саттон Юнайтед», выступающим в Национальной лиге (пятом английском дивизионе).

Соглашение о титульном спонсорстве будет рассчитано всего на один матч. 20 февраля «Саттон Юнайтед» сыграет с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка Англии. На эту встречу футболисты команды из Саттона выйдут в футболках с логотипом букмекера, сообщает «твиттер» клуба.

При этом рекламные щиты на стадионе «Саттон Юнайтед» будут забрендированы логотипом Sun Bets до конца сезона.

«Мы рады тому, что своим успешным выступлением смогли заинтересовать такую крупную компанию, как Sun Bets. Спонсорские деньги помогут нам совершенствовать наш великий клуб», — рассказал руководитель «Саттон Юнайтед» Пол Досвелл.

«Саттон Юнайтед» был образован в 1898 году в одноимённом округе на юге Внешнего Лондона. В нынешнем розыгрыше Кубка Англии команда преодолела уже шесть раундов, пройдя в том числе клубы из высших дивизионов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Спонсорские контракты с букмекерами
Новости. Ставки
15 февраля 2017, среда
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