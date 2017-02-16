Прогноз Карпина на матч «Краснодар» — «Фенербахче»: обе забьют и ничья

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.
Ставка: обе забьют и ничья за 3.24 (см. все коэффициенты на матч)
«Первый официальный матч «Краснодара». Неизвестно, в каком состоянии находятся игроки российской команды. Контрольные матчи на сборах такого представления дать просто не могут. Это совершенно иная история. Поэтому давать прогнозы непросто. Но учтём, что «Фенербахче», при всех своих плюсах, еврокубковом опыте и известных футболистах в составе, сейчас не лучшим образом выглядит в чемпионате Турции. Там команда идет лишь на четвёртом месте. Поэтому здесь поставлю на ничью. За «Краснодар» будет фактор своего поля и не лучшая форма «Фенербахче». За турецкий клуб тот факт, что для «Краснодара» это первый матч после длительного перерыва. И команда ещё банально не успела набрать оптимальных кондиций», — считает эксперт.
Встреча «Краснодара» и «Фенербахче» состоится 16 февраля в Краснодаре. Начало — 19:00 мск.
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