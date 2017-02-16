65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

65% онлайн-ресурсов из реестра заблокированных Роскомнадзором продолжают работать. Такие данные в своём исследовании приводит РБК.
По мнению экспертов, для сайтов с ограниченным доступом, продолжающих работу, но не устраняющих информацию, послужившую причиной блокировки, не критична потеря части пользователей из России.
В 2016 году Роскомнадзор заблокировал 12,5 тыс. сайтов игорной тематики. В начале недели стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина РФ, предусматривающий запрет банкам и платёжным агентам под угрозой наказания переводить на счета нелегальных букмекеров деньги россиян.