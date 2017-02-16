«Ростов» победит «Спарту» в 1-м матче плей-офф Лиги Европы, считают букмекеры

16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Ростов» и «Спарта». Начало — в 21:00 мск.Букмекеры считают фаворитом «Ростов» и предлагают поставить на победу хозяев за. Шансы «Спарты» на победу оценены коэффициентом. Поставить на ничью можно заПо мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за, а на ТМ 2,5 гола — заПоставить на то, что обе команды забьют, можно за. Самые вероятные авторы голов — Александр Бухаров () и Дмитрий Полоз ().