«Ростов» победит «Спарту» в 1-м матче плей-офф Лиги Европы, считают букмекеры

16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Ростов» и «Спарта». Начало — в 21:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Ростов» и предлагают поставить на победу хозяев за 1.92. Шансы «Спарты» на победу оценены коэффициентом 4.51. Поставить на ничью можно за 3.34.
По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.35, а на ТМ 2,5 гола — за 1.53 (см. все коэффициенты на матч)
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.16. Самые вероятные авторы голов — Александр Бухаров (3.15) и Дмитрий Полоз (3.45).