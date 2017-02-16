Букмекеры не считают «Зенит» фаворитом в выездном матче с «Андерлехтом»

16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Андерлехт» и «Зенит». Начало — в 23:05 мск.Букмекеры не видят в игре фаворита и предлагают поставить на победу хозяев за. Шансы «Зенита» на победу оценены коэффициентом. Поставить на ничью можно заПо мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за, а на ТМ 2,5 гола — заПоставить на то, что обе команды забьют, можно за. Самые вероятные авторы голов — Артем Дзюба () и Лукаш Теодорчик (