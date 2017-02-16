Букмекеры не считают «Зенит» фаворитом в выездном матче с «Андерлехтом»

16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Андерлехт» и «Зенит». Начало — в 23:05 мск.
Букмекеры не видят в игре фаворита и предлагают поставить на победу хозяев за 2.69. Шансы «Зенита» на победу оценены коэффициентом 2.74. Поставить на ничью можно за 3.29.
По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.99, а на ТМ 2,5 гола — за 1.86 (см. все коэффициенты на матч)
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.71. Самые вероятные авторы голов — Артем Дзюба (2.85) и Лукаш Теодорчик (2.95)