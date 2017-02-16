Администратор букмекерской конторы в Москве получил ножевые ранения

Трое неизвестных ранили ножом администратора букмекерской конторы «Бинго-Бум», расположенной на улице Люблинская в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».Потерпевшим оказался 47-летний администратор. Он рассказал полицейским, что в заведение зашли трое мужчин кавказской внешности и после возникшей ссоры один из незнакомцев ранил сотрудника букмекерской конторы несколько раз ножом в туловище. Затем нападавшие скрылись.Как сообщают правоохранительные органы, потерпевший доставлен в НИИ имени Н. Склифосовского с проникающим ранением грудной клетки, резаными ранами лица и острой кровопотерей. Сейчас пострадавший находится в операционном отделении. По факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Полиция установила одного из подозреваемых, это 36-летний уроженец Грузии. Сейчас выясняется его местонахождение, а также личности соучастников преступления.