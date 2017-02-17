Правительство одобрило закон о запрете денежных переводов нелегальным букмекерам

Правительство РФ на заседании 16 февраля одобрило законопроект, запрещающий банкам переводить деньги онлайн-казино и нелегальным букмекерам. Документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
Согласно законопроекту, офшорные букмекеры будут включены в специальные чёрные списки — их будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Чёрные списки будут публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платёжных агентов.
Перевести деньги компаниям и лицам из чёрного списка операторов онлайн-казино нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков: согласно законопроекту каждый оператор платёжной системы (это Visa, MasterCard, Western Union и т.д. — всего 43 наименования, как следует из реестра Центробанка) должен будет установить на такие операции специальный код, который укажет, что получатели перевода нелегально организуют и проводят азартные игры.
О том, что правительство подготовило законопроект, который описывает механизмы запрета проведения операций кредитными организациями в адрес незаконных игорных операторов, ещё в июле 2016 года в интервью «Чемпионату» рассказал председатель совета директоров Первого ЦУПИС (Центра учёта переводов интерактивных ставок) Антон Рожковский.