Два футболиста и их подельник отправлены в тюрьму за «договорняки» в Норвегии

В Норвегии к тюремным срокам приговорены два футболиста и их подельник, организовавшие договорные матчи в третьем дивизионе чемпионата страны.Футболисты албанского происхождения(голкипер клуба «Фолло») и(форвард клуба «Аскер») в 2012 году поспособствовали тому, что их команды сыграли с нужным результатом. Сообщник футболистов по именив этом время делал ставки на заранее обозначенные исходы, сообщает Sport24.Оба игрока проведут в тюрьме по 14 месяцев, хотя изначально суд отправил их за решётку на 8 месяцев. Сроки были увеличены после апелляции. Коруновски проведёт в заключении два года вместо изначальных полутора.Ещё четверо человек, проходивших подозреваемыми по этому делу, в итоге были оправданы.