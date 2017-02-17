Коэффициентом 5.10 оценивается выход «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» на выезде проиграл бельгийскому «Андерлехту» со счётом 0:2.
Перед ответной встречей на проход российского клуба в следующую стадию турнира предлагается поставить за 5.10 (19% вероятности). Выход «Андерлехта» в следующую стадию оценивается коэффициентом 1.19 (81%).
Напомним, перед первым матчем букмекеры в этой паре считали уверенным фаворитом именно «Зенит». Более того, команда из Санкт-Петербурга входила в топ-5 фаворитов всего розыгрыша.