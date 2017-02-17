Арбитр мог намеренно повлиять на результат матча «Анжи» — «Дукла»

Рефери, обслуживавший товарищеский матч между российским «Анжи» и чешской «Дуклой», мог повлиять на результат встречи, сообщает Ajansspor
По данным турецкого издания, под именем Омер Тин матч обслуживал некий Омер Калай.
Омер Калай является аккредитованным в Турции арбитром, но его квалификация позволяет работать лишь на матчах любительского уровня и низших дивизионов. В своей карьере он отсудил всего две официальные встречи. В 2012 году был ассистентом главного судьи на матче второго женского дивизиона Турции, а также на матче чемпионата страны среди подростков (U14).
Ранее некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о странных моментах, сопутствовавших контрольному матчу между махачкалинским «Анжи» и чешской «Дуклой» (1:2), который состоялся 8 февраля.
«Перед началом матча коэффициент на тотал больше 2,5 гола составлял 1.90. Однако спустя 20 минут (счёт был 0:0) он опустился до 1.29. К перерыву, при счёте 1:0 в пользу «Анжи» поставить на тотал можно было с коэффициентом 1.35. При этом третий гол был забит с пенальти, назначенного арбитром в добавленное время», — говорилось в сообщении Federbet.
Это не первый случай, когда действия арбитров в контрольных матчах с участием российских клубов вызывают подозрения. Ранее выяснилось, что встречи с участием «Уфы» и «Крыльев Советов» судили болгарские рефери, представлявшиеся словенцами и турками. В матчах назначались странные пенальти, а букмекеры фиксировали аномальные движения букмекерских котировок.