В Лондоне скончался основатель БК «Фонбет» гроссмейстер Мачульский

17 февраля в Лондоне на 61-м году жизни скончался гроссмейстер, основатель букмекерской сети «Фонбет», организатор ряда шахматных турниров Анатолий Мачульский, сообщается на сайте Российской Шахматной Федерации.
Анатолий Мачульский родился 24 сентября 1956 года в городе Бежецк Тверской области. В 1973 году в возрасте 16 лет выиграл чемпионат СССР среди юношей, затем играл на юношеской доске в матче СССР – Югославия и пробился в мужской полуфинал чемпионата страны. За это ему сразу присвоили звание мастера спорта.
Лучшие результаты Мачульского в международных соревнованиях: Шильде (1974) — 1-е; Стари-Смоковец (1986) и Прага (1987, август) — 2-е; Нови-Сад (1987) и Шибеник (1988) — 1-6-е; Киев и Свердловск (1989) — 1-е; Алма-Ата (1989) — 3-е места.
В 1992 году Мачульский стал заниматься бизнесом, а два года спустя возглавил букмекерскую контору «Фонбет».
В последние годы Мачульский был спонсором и организатором турниров памяти гроссмейстеров Игоря Платонова и Юрия Разуваева, прошедших в США и Англии.