Аналитики: женский масс-старт выиграет Дальмайер, шансы Домрачевой — 6%

Букмекеры обновили линию на победительницу женского масс-старта на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене. Начало гонки — в 13:30. На старт среди прочих выйдут россиянки Татьяна Акимова и Ирина Старых.
Аналитики считают фаворитом немку Лауру Дальмайер (1.80), следом идут чешка Габриэла Коукалова (2.55), француженка Мари Дорен-Абер (12.50) и Дарья Домрачева из Беларуси (17.0) (см. все коэффициенты)
Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Татьяну Акимову можно за 110.0.